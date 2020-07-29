За сутки в ВОЗ зарегистрировали 215 тысяч случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки возросло на 215 127 новых заболевших, посчитала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За 24 часа умерли после заражения 5274 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных по всему миру составляет 16,5 млн человек. Суммарное число летальных случаев — 656 тыс. человек.

Больше всего заболевших в США — 4,3 млн заразившихся, на втором месте Бразилия с 2,4 млн больных, далее идет Индии и 1,5 млн человек с вирусом.

Коронавирус также зафиксировали у 828 990 жителей России, выздоровели 620 333 пациента, скончались — 13 673.

Стоит отметить, что в сведениях ВОЗ указаны только официально подтвержденные данные о случаях заражения и смертях. Эту информацию предоставляют страны.

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