В ВОЗ не прогнозируют скорой выработки коллективного иммунитета против COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что человечество еще не скоро сможет выработать коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции. С таким предположением выступил глава ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан.

На данный момент в ВОЗ не знают, какая часть населения Земли должна переболеть COVID-19, чтобы начать говорить о выработке у человечества коллективного иммунитета. Притом многие ученые сходятся во мнении, что необходимо около 60%-80% переболевшего населения. В то же время другие специалисты полагают, что эти цифры могут быть и меньше.

«Каким бы ни было это число, мы не близки к нему», — добавил Райан во время брифинга, который транслировался на странице ВОЗ в Twitter.

В мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 16,7 млн заболевших, 9,7 млн выздоровевших и 661 тыс. летальных случаев. В России за прошедший день выявили еще 5 475 случаев коронавируса. Всего коронавирус зафиксировали у 828 990 жителей России, выздоровели 620 333 пациента, скончались 13 673.

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