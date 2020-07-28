В мире выявили более 226 тысяч заразившихся COVID-19 за 24 часа

В мире с начала пандемии коронавируса выявили более 16,34 млн заразившихся коронавирусом. За сутки число заболевших возросло на 226 тыс. человек, гласят данные ВОЗ.

По данным организации, смертность от инфекции за сутки увеличилась на 4 тыс. человек. Всего умерли после заражения почти 651 тыс. пациентов.

Стоит отметить, что в сведениях ВОЗ указаны только официально подтвержденные данные о случаях заражения и смертях. Эту информацию предоставляют страны.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США. Там число заболевших превысило отметку в 4,2 млн человек. На втором месте находится Бразилия с 2,4 млн человек с COVID-19, далее идет Индия и 1,4 млн инфицированных.

В России за прошедший день зафиксировали 5 395 случаев коронавируса. Всего инфекцию обнаружили у 823 515 жителей России, вылечились 612 217 пациентов, скончались — 13 504.

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