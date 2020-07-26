КНДР сообщила о первом случае подозрения на коронавирус

Власти КНДР заявили о первом случае подозрения на коронавирус у человека, который незаконно пересек демаркационную линию между между Северной и Южной Кореей, сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство КНДР).

По информации северокорейских медиков, нарушителя границы поместили на жесткий карантин в городе Кесон. Власти ищут людей, кто мог контактировать с мужчиной. Его анализы в настоящее время показали «неопределенный результат».

Отмечается, что в связи со случившимся Политбюро ТПК созвало чрезвычайное заседание, на котором также присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын.

До настоящего времени власти страны заявляли, что на территории КНДР не зафиксировано ни одного случая COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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