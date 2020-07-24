Уголовное дело возбуждено после массовой драки на юго-востоке Москвы

Полиция Москвы завела уголовное дело после драки, которая произошла на пересечении улицы Перерва и Перервинского бульвара в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как уточняется уголовное дело было возбуждено по ст. 213 «Хулиганство» и 162 «Разбой» УК России по факту хулиганских действий и разбоя.

Ранее стало известно, что в результате конфликта на юго-востоке Москвы полиция задержала 13 участников драки. Один человек пострадал и его госпитализировали. После оказания ему медицинской помощи его доставили в ОМВД.

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