Кабмин определил случаи, в которых людям с ВИЧ можно усыновлять детей

Правительство России подписало постановление, согласно которому люди с ВИЧ-инфекцией могут усыновлять ребенка, если пациент находился под диспансерным наблюдением более года. Документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о диспансерном наблюдении в связи со стойкой ремиссией инфекции.

«Для лиц с ВИЧ-инфекций — нахождение на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста менее одного года, определяемая вирусная нагрузка, уровень CD4+ лимфоцитов менее 350 клеток/мл» — говорится в документе.

В мае 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволил лицам с ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.

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