Иммунитет к COVID-19 выработался у всех испытавших российскую вакцину

У всех добровольцев Сеченовского университета, которые испытали на себе вакцину от нового типа коронавируса COVID-19, выработался иммунитет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук отметила, что «первая защита» выработалась у добровольцев через несколько дней.

«У всех добровольцев иммунитет был… Это индивидуальная реакция на введение вакцины, но обычно это составляет несколько дней», — сказала Смолярчук.

Она добавила, что максимальный иммунитет вырабатывается спустя три недели. По ее словам, при доказательстве эффективности вакцины будут проведены более масштабные испытания, которые позволят выявить, насколько долго держится иммунитет к COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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