Доступ туристов на озеро под Челябинском ограничен из-за лесного пожара

Доступ туристов на озеро Тургояк в Челябинской области ограничен из-за лесного пожара рядом с береговой линией, сообщил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков в своем Telegram-канале.

На территории объявлен режим чрезвычайной ситуации, написал замминистра.

На данный момент более 1,5 тыс. человек перенаправлены на отдых на ближайшие безопасные водоемы, с диких пляжей эвакуированы сотни туристов, рассказал Безруков.

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