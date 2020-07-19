Доступ туристов на озеро под Челябинском ограничен из-за лесного пожара
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Доступ туристов на озеро Тургояк в Челябинской области ограничен из-за лесного пожара рядом с береговой линией, сообщил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков в своем Telegram-канале.
На территории объявлен режим чрезвычайной ситуации, написал замминистра.
На данный момент более 1,5 тыс. человек перенаправлены на отдых на ближайшие безопасные водоемы, с диких пляжей эвакуированы сотни туристов, рассказал Безруков.
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