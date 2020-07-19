В Киргизии за сутки зафиксировали более 1 тысячи новых заболевших COVID-19

Власти Киргизии зафиксировали более 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в стране за последние сутки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление республиканского штаба по борьбе с инфекцией.

«На 19 июля по республике зарегистрировано 1 тыс. 20 новых случаев СOVID-19 и внебольничной пневмонии, всего 26 тыс. 532 с учетом уточненных данных», — говорится в сообщении.

За последние сутки от COVID-19 погибли еще 70 человек, добавили в штабе. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1 003 пациента.

11 мая в Киргизии был введен режим чрезвычайного положения. Он продолжает действовать до сих пор.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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