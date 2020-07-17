Подпольные оружейные мастерские накрыли в Иркутской области

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили две подпольные оружейные мастерские в Иркутской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

В ходе расследования дела в отношении предпринимателя, продавшего жителю Иркутска пистолет, были установлены личности пяти причастных к незаконной деятельности лиц, указано в сообщении МВД.

В результате обысков у этих лиц было изъято 25 единиц оружия, более 500 патронов различного калибра, части огнестрельного оружия, пресечена деятельность двух подпольных оружейных мастерских.

По данным следствия, мужчины покупали охолощенное оружие и переделывали его в боевое. Подозреваемые признают вину.