Подпольные оружейные мастерские накрыли в Иркутской области
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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили две подпольные оружейные мастерские в Иркутской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
В ходе расследования дела в отношении предпринимателя, продавшего жителю Иркутска пистолет, были установлены личности пяти причастных к незаконной деятельности лиц, указано в сообщении МВД.
В результате обысков у этих лиц было изъято 25 единиц оружия, более 500 патронов различного калибра, части огнестрельного оружия, пресечена деятельность двух подпольных оружейных мастерских.
По данным следствия, мужчины покупали охолощенное оружие и переделывали его в боевое. Подозреваемые признают вину.