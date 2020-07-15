Число умерших от коронавируса в Москве возросло на 24 человека
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Число летальных случаев от коронавируса в столице за прошедшие сутки возросло на 24 человека, сообщил оперативный штаб.
Как отмечается, у 24 умерших пациентов была пневмония и положительный результат на COVID-19.
Таким образом, с начала пандемии в Москве умерли от заражения инфекцией 4 258 пациентов.
По данным на 15 июля, в России с начала пандемии зафиксировано 746 369 случаев COVID-19, вылечились 523 249 пациентов, умерли — 11 770.
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