Больше четверти россиян имеют иммунитет к коронавирусу

26% россиян имеют иммунитет к коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет «Интерфакс».

«На сегодняшний день мы видим наличие иммунитета, и уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%», — сказала Попова.

В России коронавирусом заразились 746 тыс., выздоровели 523 тыс., погибли почти 12 тыс. человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 580 тысяч человек.

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