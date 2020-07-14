Макрон сообщил о признаках возвращения COVID-2019 во Францию
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что появились признаки возвращения коронавируса в страну. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на его Youtube-канале.
«Есть признаки того, что распространение коронавируса начинается снова», — отметил глава государства.
Однако, по его словам, на этот раз Франция готова к появлению инфекции. В стране есть запасы средств индивидуальной защиты и медикаментов.
«Мы многому научились в период пандемии», — сказал французский лидер.
Он призвал граждан страны соблюдать меры безопасности и использовать маски на улице и в общественных местах.
По последним данным, во Франции более 105 тыс. инфицированных были помещены в больницы, 78,5 тыс. человек вылечились, более 30 тыс. умерли.
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