Власти ЮАР запретили продажу алкоголя на фоне пандемии

В ЮАР власти приняли решение о наложении запрета на продажу алкогольных напитков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент страны Сирил Рамафоса отметил, что данная мера была принята для сохранения пропускной способности медорганизаций.

Он подчеркнул, что страна движется к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому в больницах должно быть достаточно коек, которые не будут заняты «лицами с травмами, полученными из-за употребления спиртного».

Помимо продажи алкоголя была запрещена его любая выдача и распространение.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек.

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