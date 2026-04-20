Россиян предупредили о подорожании смартфонов из-за базы IMEI

Расходы на создание и работу базы IMEI в России, если такой механизм введут, в итоге могут переложить на покупателей телефонов через рост цен на устройства. При этом сильнее всего новые правила могут затронуть гаджеты, купленные за границей, рассказал «Газете.Ru» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

IMEI — уникальный 15-значный идентификатор мобильного устройства. Вопрос о создании базы IMEI все еще остается в стадии проработки. Еще в конце 2025 года стало известно, что такую систему обсуждают, однако до сих пор не ясно, кто именно будет оплачивать регистрацию устройств — пользователи, продавцы, импортеры или другие участники рынка, написала газета «Известия».

«Пока не утверждена сама идеология оплаты базы IMEI, каким образом это будет происходить. То есть это будет какая-то небольшая плата за внесение данных. Причем надо понять, что будет с теми телефонами, которые уже давно находятся на руках. Возможно, будет какой-то турецкий вариант, когда внесение данных стоит значительных денег, если устройство не приобретено на территории Российской Федерации. Даже если платеж формально возложат не на покупателя, в реальности его, скорее всего, включат в цену нового смартфона», — отметил Кусков.

По его словам, скорее всего, это будет заложено уже в стоимость приобретаемого нового телефона.

«В совокупной стоимости устройства эта сумма, думаю, будет не такая большая, если не будут приняты какие-то другие варианты. Единственная большая сумма может быть, если захотят, по сути, закрыть возможность приобретения за рубежом. Тогда регистрация там будет дорогой», — пояснил эксперт.

Кусков считает, что технически систему можно организовать без больших сложностей. Если телефон куплен в России, регистрацию можно оформить через ретейлера или маркетплейс, а если устройство ввезли из другой страны — через «Госуслуги», пояснил эксперт.

При этом база должна быть единой для всех операторов связи, а не отдельной у каждого, считает Кусков. Это нужно для того, чтобы пользователь мог менять оператора и при этом сохранять тот же номер на своем устройстве, добавил эксперт.

Он заключил, что правила, вероятно, будут закреплены в законе о связи. Кусков также признал, что сам не поддерживает перекладывание таких расходов на граждан, однако считает именно этот сценарий наиболее вероятным.

Ранее сообщалось, что власти планируют ввести плату за обязательную регистрацию смартфонов в базе IMEI.