Получивший норвежский паспорт Хайкин пока не допущен к ЧМ-2026

ФИФА пока не дала разрешение на вызов Хайкина в сборную Норвегии

Международной федерации футбола (ФИФА) пока не дала разрешение российскому вратарю Никите Хайкину на выступление в чемпионате мира за сборную Норвегии, несмотря на полученный им паспорт страны, передает Sport24.

«Наша ассоциация пока не получила согласия от ФИФА на то, чтобы Никита Хайкин мог играть за сборную Норвегии. На данный момент он не является кандидатом в национальную команду. Когда ФИФА даст разрешение? Мы этого не знаем», — сказала пресс-секретарь ассоциации футбола Норвегии Рагнхильд Аск Конелл.

10 апреля появилась информация о получении Хайкиным паспорта Норвегии. При этом еще в октябре 2025 года футболист указывал в системе ФИФА гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.

Ранее Хайкин пропустил за матч пять мячей.