Более десяти пациенток изуродовали в элитной клинике пластической хирургии в Томске

В Томске пациентки элитной клиники пластической хирургии заявили о массовых неудачных операциях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам пострадавших, все они делали пластические операции в клинике «Генелли». Одна из женщин пришла в клинику с запросом на подтяжку груди после родов, увеличение имплантами, абдоминопластику и коррекцию ареол. Стоимость составила 800 тысяч рублей, женщина взяла кредит. Хирург не стал делать якорную подтяжку, не перенес ареолы, а после операции шов на животе начал гноиться, дошло до некроза тканей. Клиника предложила 100 тысяч рублей с условием, что женщина откажется от претензий.

Другой пациентке пришлось трижды переделывать грудь и живот, на исправление ошибок ушло два года. Еще одна томичка, решившаяся на операцию заявила, что хирург изуродовал ей нос.

Экс-сотрудница клиники сообщила, что врачи предлагали клиентам оплатить операцию за наличный расчет, за это обещали хорошую скидку. Сейчас более десяти пострадавших готовят коллективный иск в суд. Официальная позиция руководства клиники пока неизвестна.

Ранее несколько пациенток пожаловались на осложнения после операции у московского хирурга.

 
Как организовать сборы на ипотеку и не попасть под уголовку? Юрист раскрыл риски, о которых молчат блогеры
