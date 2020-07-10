В ВОЗ не исключили, что Россия будет возвращать ограничения из-за COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила, что власти страны вновь будут вынуждены вводить меры по коронавирусу, если люди не будут соблюдать правила. Об этом сообщает РИА «Новости»

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», — заявила Вуйнович.

Она считает, что вероятность возвращения запретов будет существовать до того момента, когда не появится вакцина или лекарство против коронавирусной инфекции COVID-19.

«Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будешь раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится», — отметила Вуйнович.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.