В Китае зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом

В Китае за сутки коронавирусом заразились 15 человек, пишет Госкомздрав КНР.

Отмечается, что семь пациентов болеют без симптомов.

Всего в Китае коронавирусом заразились больше 83 тысяч, скончались 4 634 человека.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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