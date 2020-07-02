СК проверит видео с ребенком, который с ножом разнимал пьяную пару

Следственный комитет России по Свердловской области инициировал проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором ребенок с ножом пытается разнять пьяную пару. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Проверка была начата по данным об истязании и неисполнению обязанностей по воспитанию ребенка.

Следователи отмечают, что несовершеннолетняя девочка находилась в условиях, которые угрожали ее психическому и физическому здоровью.

Сотрудники СК намерены выяснить обстоятельства запечатленного на видео инцидента, а также условия воспитания малолетней.

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