СК проверит видео с ребенком, который с ножом разнимал пьяную пару
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Следственный комитет России по Свердловской области инициировал проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором ребенок с ножом пытается разнять пьяную пару. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Проверка была начата по данным об истязании и неисполнению обязанностей по воспитанию ребенка.
Следователи отмечают, что несовершеннолетняя девочка находилась в условиях, которые угрожали ее психическому и физическому здоровью.
Сотрудники СК намерены выяснить обстоятельства запечатленного на видео инцидента, а также условия воспитания малолетней.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — На Алтае бабушка наказывала семилетнего внука, запирая в погребе — В Челябинской области 10-летний мальчик погиб, играя с друзьями