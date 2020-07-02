Врач рассказал, чем полезна крапива

Крапива помогает бороться с депрессией, усталостью и пониженным иммунитетом, рассказал доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

По словам Гинзбурга, крапива содержит много полезных веществ: флавоноиды, витамин B9, аскорбиновую кислоту.

«Уже в силу этого она полезна для нашего обмена веществ. Крапива может быть фактором, стимулирующим иммунитет и регенерацию клеток», — сказал врач.

Гинзбург посоветовал готовить супы и салаты с крапивой, добавив, что у растения почти нет противопоказаний.