В РПЦ возмутились плакатом Гитлера и Библией в центре Москвы

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал недопустимым использование Библии в акции с плакатом Адольфа Гитлера, передает «Говорит Москва».

«Я считаю, что использование в шоу священных предметов, каковым является Библия, совершенно недопустимо и составляет основание для проверки подобного рода действия с точки зрения нарушения закона», — сказал Кипшидзе.

Ранее бывший мэр Архангельска Александр Донской разместил плакат с Адольфом Гитлером в центре Москвы. Прохожие разрисовывали портрет, выливали на него алкоголь, также на картину положили Библию и детские игрушки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экс-чиновник растянул плакат с Гитлером в центре Москвы