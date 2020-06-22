В России выявлено 7600 случаев коронавируса

Число новых случаев коронавируса в России за сутки увеличилось на 7600, сообщает Оперштаб.

Всего в стране зафиксировано 592 280 случая COVID-19.

За сутки умерли 95 человек, за все время пандемии зафиксирован 8 206 летальных исходов.

За сутки полностью выздоровели 4 705 человек, всего были выписаны по выздоровлению 344 416 человек.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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