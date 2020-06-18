Названо число скончавшихся от коронавируса медиков в России

В России от коронавирусной инфекции скончались 489 медиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Росздравнадзора Аллы Самойловой.

«Почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли», — сказала она во время онлайн-конференции, приуроченной ко Дню медицинского работника.

Согласно последним данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлен 561 091 случай коронавируса. В общей сложности 7 660 человек скончались, 313 963 выздоровели.

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