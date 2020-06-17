Лавров призвал страны сотрудничать с ВОЗ для окончательной победы над COVID

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что уже есть значительные успехи в борьбе с коронавирусной инфекцией, и для окончательной победы над ней необходимо сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сейчас нерационально искать виноватых, напротив, странам необходимо объединиться для борьбы с вирусом.

Министр отметил, что необходимо консолидировать достигнутое и довести дело до конца.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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