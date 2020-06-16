Трамп намерен создать Национальный реестр полиции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается подписать приказ, в котором будет поручено создать Национальный реестр полицейских и ужесточить требования к подготовке и найму полицейских. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации президента.

По его словам, приказ позволит сертифицировать и стандартизировать обучение сотрудников полиции, а также потребует набора персонала в полицию из местных общин.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

12 июня в Атланте произошла гибель еще одного афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании полицией. Брукс, который в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, был задержан полицией, но стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский открыл огонь, в результате чего Брукс получил смертельные ранения.

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