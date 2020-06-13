Полиции Айовы запретили удушающие приемы

В Айове сотрудникам полиции запретили применять удушающие приемы. Об этом сообщает CNN.

Соответствующий закон был подписан губернатором штата Айова Кимом Рейнольдсом.

Кроме того, документ запрещает возвращаться на работу тем сотрудникам, которые были уволены за проступки.

Губернатор добавил, что данная мера является не единственной, которая будет принята в штате в рамках реформы полиции.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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