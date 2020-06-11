ФСБ пресекла деятельность подпольной оружейной группировки
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ФСБ пресекла деятельность подпольной оружейной группировки, работающей в девяти регионах, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что в группировке состояли жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Бурятии, Алтайского, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области.
Также сообщается, что были почти 200 стволов и гранат из девяти мастерских.
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