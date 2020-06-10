Освящение главного храма Вооруженных сил России перенесено
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Освящение главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 14 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Русской православной церкви.
По его словам, перенос связан «с графиком первых лиц».
Ранее сообщалось, что освящение пройдет 22 июня, в День памяти и скорби.
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