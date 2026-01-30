Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Белые медведи на Шпицбергене стали упитаннее, несмотря на сокращение льда

Норвежский Полярный институт: белые медведи стали упитаннее, чем 25 лет назад
instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com

Современные популяции белых медведей на архипелаге Шпицберген отличаются большей упитанностью по сравнению с особями, обитавшими в этом же регионе двадцать пять лет назад. Об этом свидетельствуют данные Норвежского полярного института, опубликованные на его сайте.

«Несмотря на продолжающееся сокращение площади морского льда вокруг Шпицбергена, белые медведи сегодня находятся в лучшем физическом состоянии, чем 25 лет назад», — отмечают ученые.

Исследования показали, что адаптация к сокращенному времени пребывания на льду привела не к ухудшению, а к улучшению физической формы арктических хищников.

«Если бы нас 25 лет назад спросили о последствиях того, что медведи теперь проводят в году на льду на два месяца меньше, мы бы ожидали увидеть более худых животных. <...> Вместо этого мы видим, что они находятся в лучшем состоянии», – заявил старший научный сотрудник Норвежского полярного института и ведущий автор исследования Йон Aарс.

Ученый объясняет эту аномалию тем, что белые медведи все активнее используют наземные ресурсы в качестве альтернативы охоте на льдинах. Они переключились на охоту на северных оленей, поедание туш моржей, птичьих яиц, птиц и тюленей.

Ранее в Красноярском крае белый медведь напал на семью.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!