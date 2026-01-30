Белые медведи на Шпицбергене стали упитаннее, несмотря на сокращение льда

Современные популяции белых медведей на архипелаге Шпицберген отличаются большей упитанностью по сравнению с особями, обитавшими в этом же регионе двадцать пять лет назад. Об этом свидетельствуют данные Норвежского полярного института, опубликованные на его сайте.

«Несмотря на продолжающееся сокращение площади морского льда вокруг Шпицбергена, белые медведи сегодня находятся в лучшем физическом состоянии, чем 25 лет назад», — отмечают ученые.

Исследования показали, что адаптация к сокращенному времени пребывания на льду привела не к ухудшению, а к улучшению физической формы арктических хищников.

«Если бы нас 25 лет назад спросили о последствиях того, что медведи теперь проводят в году на льду на два месяца меньше, мы бы ожидали увидеть более худых животных. <...> Вместо этого мы видим, что они находятся в лучшем состоянии», – заявил старший научный сотрудник Норвежского полярного института и ведущий автор исследования Йон Aарс.

Ученый объясняет эту аномалию тем, что белые медведи все активнее используют наземные ресурсы в качестве альтернативы охоте на льдинах. Они переключились на охоту на северных оленей, поедание туш моржей, птичьих яиц, птиц и тюленей.

