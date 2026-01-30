Размер шрифта
Фьючерсы на золото и серебро резко подешевели

Стоимость фьючерса на золото опускалась ниже $5 тысяч
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Биржевые цены на серебро рухнули после достижения рекордных максимумов, а стоимость фьючерса на золото опускалась ниже $5 тыс. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

Согласно данным торговой площадки за 30 января, на пике падения золото подешевело на 7,09% — до $4975.

В этот же день стало известно, что фьючерсы на серебро c поставкой в марте снизились на 16,87% по сравнению с данными за 29 января. На минимуме стоимость фьючерса серебра достигла $95,12 за унцию. Данный показатель опустился ниже $100 впервые с 23 января.

Недавно замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что в прошлом году российский рынок золота разделился на два четких сегмента. Очень богатые люди покупают большие слитки, а люди со средним уровнем достатка скорее покупают монеты, пояснил он.

До этого эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев отметил, что стоимость золота в $10 тыс. не выглядит фантастичной на горизонте трех-четырех лет.

Ранее сообщалось, что россияне впервые за пять лет стали покупать меньше золота.
 
