Тарасова оценила подготовку Валиевой перед чемпионатом России по прыжкам

Тарасова: Валиева не лежала на диване, поэтому быстро восстанавливается
Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российская фигуристка Камила Валиева находится в хорошей форме перед чемпионатом России по прыжкам, так как усердно тренировалась в период отстранения. Ее слова приводят РИА Новости.

«Уже завтра стартует чемпионат России по прыжкам. Камила туда заявилась. Мы все увидим ее там — и тогда порадуемся за нее. Я очень рада, что Камила так быстро восстанавливается. Ну она же не сидела дома на диване. Камила все время работала, каталась у Тани Навки очень долго. Я очень рада за нее», — сказала Тарасова.

Чемпионат России будет проходить в Москве 31 января и 1 февраля. Этот турнир станет для фигуристки первым официальным соревнованием после завершения четырехлетнего срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.

Ранее Валиева смогла исполнить четверной прыжок на тренировке.
 
