Спикер парламента Грузии обвинил Эстонию и ЕС в «международном мошенничестве»

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что грузинские неправительственные организации регистрируются в Эстонии с целью уклонения от требований закона «О грантах». Своим мнением политик поделился в интервью телекомпании «Имеди».

По его утверждению, в данном случае имеет место мошенническая схема, в которой замешаны Евросоюз и Таллин.

«Европейские структуры ищут пути, как в обход закона направлять средства своим НПО. Некоторые схемы у них уже были найдены, другие, новые, они сейчас выстраивают», — сказал Папуашвили.

Он заявил, что НПО, не осуществляющие никакой некоммерческой деятельности в Эстонии, регистрируются там по адресам, где фактически отсутствуют офисы. По его словам, доноры таким образом переводят деньги физическим лицам, являющимся представителями определенных организаций, в обход грузинского законодательства.

«Цель этих фальшивых НПО — быть каналом для перевода денег в обход законодательства Грузии», – резюмировал спикер парламента.

Ранее власти Грузии обвинили Евросоюз в несправедливом отношении.