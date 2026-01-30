Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Спикер парламента Грузии обвинил Эстонию и ЕС в «международном мошенничестве»

Спикер парламента Папуашвили: грузинские НПО обходят законы с помощью Эстонии
parliament.ge

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что грузинские неправительственные организации регистрируются в Эстонии с целью уклонения от требований закона «О грантах». Своим мнением политик поделился в интервью телекомпании «Имеди».

По его утверждению, в данном случае имеет место мошенническая схема, в которой замешаны Евросоюз и Таллин.

«Европейские структуры ищут пути, как в обход закона направлять средства своим НПО. Некоторые схемы у них уже были найдены, другие, новые, они сейчас выстраивают», — сказал Папуашвили.

Он заявил, что НПО, не осуществляющие никакой некоммерческой деятельности в Эстонии, регистрируются там по адресам, где фактически отсутствуют офисы. По его словам, доноры таким образом переводят деньги физическим лицам, являющимся представителями определенных организаций, в обход грузинского законодательства.

«Цель этих фальшивых НПО — быть каналом для перевода денег в обход законодательства Грузии», – резюмировал спикер парламента.

Ранее власти Грузии обвинили Евросоюз в несправедливом отношении.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!