«Не в восторге»: в Греции высказались об отношении тренера ПАОКа к Чалову

Греческий журналист Цанакас: Луческу не в восторге от Чалова

Греческий журналист Георгис Цанакас высказался о положении российского нападающего ПАОКа Федора Чалова. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Не секрет, что Луческу не в восторге от Чалова. Клуб хочет его отпустить, но на данный момент ни одного предложения не поступало», — заявил Цанакас.

О том, что Чалов хочет уйти из ПАОКа, сообщил агент Шандор Варга.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа 2024 года. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы. В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел 21 матч во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с греческой командой рассчитан до 2027 года.

13 ноября в СМИ появилась информация, что ЦСКА хочет вернуть футболиста. ЦСКА пока не выходил на прямые переговоры с греческим клубом, но рассматривают вариант с арендой игрока. ПАОК согласен на переход при условии получения финансово выгодного предложения и нахождения адекватной замены российскому нападающему.

