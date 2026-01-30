Размер шрифта
Российское издательство оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Издательство No Kidding Press оштрафовали на 800 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ
Shutterstock

Басманный суд Москвы оштрафовал издательство ООО «Ноу Киддинг Пресс» (No Kidding Press) на 800 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Административный протокол был составлен по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений).

No Kidding Press объявило о закрытии в конце 2024 года. Представители издательства ссылались на то, что последние два года оказались трудными для ведения бизнеса — в частности, по их словам, книги издательства не брали на книжные ярмарки, а способов их распространения стало меньше. Кроме того, в издательстве намекнули на проблемы, «о которых нельзя говорить открыто».

Издательство выпускало в России книги французской писательницы и лауреатки Нобелевской премии по литературе Анни Эрно, а также книги Тове Дитлевсен, Лив Стремквист, Констанс ДеЖонг, Крис Краус и др.

В декабре в России подвергли цензуре книгу «Оззи. Автобиография без цензуры». На это обратили внимание читатели. Из мемуаров музыканта Оззи Осборна убрали фрагменты с упоминанием употребления наркотиков и изготовления самодельных взрывных устройств из хлопушек.

Ранее книгу Стивена Кинга перестали продавать в России из-за пропаганды ЛГБТ.
 
