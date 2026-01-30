В МИД РФ призвали российских ученых не ездить в Швецию

Российским ученым, исследователям и высококвалифицированным специалистам необходимо воздержаться от поездок в Швецию. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Призываем наших ученых, исследователей, высококвалифицированных специалистов воздержаться от переездов в эту страну с целью получения образования или возможностей для осуществления профессиональной деятельности. Мы просто видим, чем это может для них обернуться», — сказала дипломат в ответ на просьбу агентства прокомментировать применение Швецией рестриктивных мер в отношении этих граждан РФ.

Она отметила, что эксплуатация русофобской истерии стала кредо шведской полиции безопасности, чему поспособствовал официальный Стокгольм.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что российским ученым, исследователям, студентам власти Швеции под совершенно надуманными предлогами отказывают в получении, например, вида на жительство, разрешения на работу, накладывают запрет на въезд в страны Евросоюза на 20 и даже более лет.

Накануне Захарова назвала «травлей» новые санкции, которые ЕС ввел против российских журналистов. ЕС включил в санкционный список российских телеведущих Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина, Екатерину Андрееву и Марию Ситтель.

Ранее Захарова поставила «диагноз» нынешним властям Европы.