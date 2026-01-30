Размер шрифта
Российский учитель связал школьнику руки, отхлестал ремнем в классе и попал на видео

SHOT: в Уфе учитель связал школьнику руки и отхлестал его ремнем в классе

В Уфе школьный учитель избил подростка ремнем в классе при других несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на уроке в лицее №161. Один из учащихся мешал учителю труда вести занятие — семиклассник нецензурно выражался и нарисовал нецензурную карикатуру Чебурашки. Будучи недовольным поведением юноши, педагог поднял его с места, отвел к доске, связал ему руки и отхлестал ремнем при всем классе. Все это сняли на видео одноклассники.

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту случившегося. Стражи порядка дадут оценку действиям должностных лиц учебного учреждения и самого учителя. По факту инцидента будут приняты меры прокурорского реагирования, если на то будут основания.

Ранее стала известна причина нападения подростка на учителя в петербургской школе.
 
