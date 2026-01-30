В Дубае появится первая в мире улица из золота

The Independent: в Дубае планируют построить первую в мире улицу из золота

В Дубае планируют построить улицу, вымощенную золотом, в рамках создания нового ювелирного квартала. Об этом сообщило издание The Independent.

Золотой квартал станет специально созданным районом для ювелирной промышленности эмирата, призванным привлекать туристов и покупателей, заявила девелоперская компания Ithra Dubai. Более подробная информация будет опубликована поэтапно.

«Золото тесно вплетено в культурную и коммерческую ткань Дубая, символизируя наше наследие, процветание и непреходящий дух предпринимательства. Благодаря этому знаковому месту мы не только отдаем дань нашему наследию, но и переосмысливаем его для новой эпохи, определяемой творчеством и устойчивым развитием», — сказал Ахмед Аль-Хаджа, генеральный директор управления фестивалей и розничной торговли Дубая.

По данным местных СМИ, в этом районе разместится более 1000 магазинов, торгующих золотом, ювелирными изделиями, парфюмерией и косметикой, а также шесть новых отелей. Он расположится рядом с Золотым рынком, одним из старейших традиционных рынков Дубая, где продаются ювелирные изделия и украшения.

Стоимость строительства «золотой улицы» пока не называется.

В феврале сообщалось, что в Дубае построят новую крупную достопримечательность стоимостью два миллиарда дирхамов (около $545 млн).

