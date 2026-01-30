В МИД РФ заявили об отсутствии связи с задержанным Францией танкером

Связь задержанного Францией танкера Grinch с Россией отсутствует. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Что касается упомянутого вами танкера, то, по имеющимся в открытых источниках сведениям, у него какая-либо связь с нашей страной отсутствует», — сказала она.

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Парижу придется освободить задержанный в Средиземном море нефтяной танкер Grinch из-за требований национального законодательства. При этом французский лидер заявил, что хочет изменить законодательство, чтобы в дальнейшем задержанные «российские» танкеры оставались арестованными во Франции.

На днях французы задержали нефтяной танкер Grinch, вышедший из порта в Мурманске. Операция по перехвату была проведена в открытом море в Средиземноморье при содействии Великобритании и других союзников. В Париже заявили, что судно использовало ложный флаг.

До этого Германия отказалась пускать в свои воды нефтяной танкер Tavian, считающийся частью российского теневого флота. Танкер находился в Северном море и следовал в направлении Балтийского моря. К нему подлетел вертолет федеральной полиции ФРГ и запретил входить в территориальные воды. После этого танкер изменил курс, утверждало издание Tagesschau.

Ранее стало известно о судьбе капитана захваченного США танкера «Маринера».