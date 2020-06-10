Собянин рассказал, когда могут объявить о следующем снятии ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что о следующем снятии ограничений по коронавирусу в Москве могут объявить в начале июля, пишет ТАСС.

«У нас еще остаются ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещение театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий. Эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля», — сказал Собянин.

В Москве коронавирусом заразились почти 200 тысяч, выздоровели 113 тысяч, скончались 3085 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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