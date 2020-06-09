Одного из задержанных в Красноярском крае подростков-анархистов заключили в СИЗО

Один из трех задержанных в Красноярском крае несовершеннолетних подростков-анархистов был заключен в СИЗО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Ранее стало известно, что трех несовершеннолетних сторонников анархистских взглядов задержали в Красноярском крае из-за того, что они изготавливали бомбы и отрабатывали навыки на пустырях и стройках.

Два других подростка признали свою вину и были помещены под домашний арест.

Расследование дела продолжается.

По данные следствия, трое 14-летних подростков увлекались запрещенной литературой, а также смотрели фильмы по изготовлению бомб и взрывчатых веществ. После этого они стали самостоятельно изготавливать взрывные устройства, которые потом проверяли в пустынных местах.

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