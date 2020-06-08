У московской пары краснокнижных черных аистов появилось потомство

В Московском зоопарке появился на свет птенец черного аиста, который занесен в Красные книги России и других стран, передает мэрия города.

Гендиректор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что черные аисты отличаются от белых скрытностью, беспокойным нравом и осторожностью. Они держатся подальше от людей. Для комфортного проживания черных аистов в зоопарке даже создали специальный вольер с диким виноградом.

В настоящее время аисты не отходят от птенца и даже во время сильного дождя не покидают гнездо, а укрывают его своими крыльями. Планируется, что когда птенец подрастет, его перевезут в один из российских или зарубежных зоопарков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дикие белые аисты впервые за столетия вылупились в Британии

— Владельцы зоопарка во Владивостоке оставили зверей без еды из-за долгов

— В Москве умер «крокодил Гитлера»