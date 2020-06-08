Тропический шторм обрушился на побережье США

Мощный тропический шторм «Кристобаль», возникший в Мексиканском заливе, достиг побережья Луизианы и Флориды в Соединенных Штатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального центра по наблюдению за ураганами США.

По информации центра, сила ветра в пределах шторма составляет почти 24 м/с. «Кристобаль» грозит серьезными подтоплениями населенных пунктов в районах устья реки Миссисипи, штатов Флорида и Луизина.

В городе Новый Орлеан спасатели объявили о добровольной эвакуации граждан.

Ранее более 1,7 тыс. жителей мексиканского штата Юкатан были эвакуированы из пострадавших районов вследствие удара стихии.

По данным метеорологов, шторм «Кристобаль» движется на север США с приблизительной скоростью 3 м/с.

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