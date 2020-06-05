В МЧС предупредили москвичей о дожде с градом

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе, граде и сильном ветре, передает РИА «Новости».

По прогнозам синоптиков Росгидромета, 5 июня с 13.00 до 22.00 часов в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза и град. При грозе порывы ветра будут достигать 13-18 м/с.

В МЧС рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Там напомнили, что, управляя автомобилем, нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, так как грозы сильно ухудшают видимость на дороге.

В министерстве также рекомендовали, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

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