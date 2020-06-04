Брат погибшего Флойда заявил, что гордится протестами

Брат погибшего из-за полицейских афроамериканца Джорджа Флойда Терренс заявил, что гордится протестами, которые были вызваны в стране из-за смерти брата, цитирует его телеканал CNN.

Мужчина пришел в нью-йоркский парк Кэдман-Плаза, в котором собрались тысячи людей, чтобы почтить память Флойда. Телеканал отмечает, что перед началом выступления Терренс выглядел очень подавленным.

«Я горжусь протестами, но я не горжусь разрушением», — сказал Терренс Флойд.

По его словам, Джорджу бы не понравились разрушения, которые происходят в США во время протестов.

Также в эти минуты в Миннеаполисе идет первая из серии запланированных церемония прощания с Флойдом. В Северном Центральном Университете в Миннеаполисе поставили позолоченный гроб.

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