Более 20 авиарейсов задержано и отменено в Москве
В аэропортах Москвы задержали и отменили свыше 20 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
По данным на 00.09 мск, во Внуково отменено пять рейсов.
В свою очередь, в Домодедово отменено 14 рейсов и три рейса задержано.
Данные о задержках в Жуковском и Шереметьево не представлены.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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