Более 20 авиарейсов задержано и отменено в Москве

В аэропортах Москвы задержали и отменили свыше 20 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

По данным на 00.09 мск, во Внуково отменено пять рейсов.

В свою очередь, в Домодедово отменено 14 рейсов и три рейса задержано.

Данные о задержках в Жуковском и Шереметьево не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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