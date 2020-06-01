Суточный прирост жертв COVID-19 в Британии стал наименьшим с марта

В Британии за сутки число жертв коронавирусной инфекции стало наименьшим с марта. Об этом сообщает Mirror.

Так, за сутки зафиксировано 11 летальных исходов. Общее число жертв COVID-19 в стране возросло до 39 045 пациентов.

Кроме того, положительный результат анализов на коронавирус получили 1 570 граждан, что также стало минимальным с конца марта показателем. Общее число выявленных случаев заболевания за время пандемии поднялось до 276 332 граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бриатнский микробиолог назвал способ остановить распространение коронавируса

— «Это смертельно»: кто вошел в новую группу риска по COVID-19