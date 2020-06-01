Трамп обвинил губернаторов в слабости на фоне беспорядков в стране

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия губернаторов в больше части штатов страны. Об этом сообщает CNN.

Он призвал их принимать более жесткие меры во время массовых беспорядков.

По мнению главы Белого дома, организатором протестных акций является общественное движение ультралевого толка. Американский лидер призвал власти штатов «арестовывать и судить людей».

«Это движение, если вы его не подавите, будет все хуже и хуже», — подчеркнул Трамп.

Он также обвинил губернаторов в слабости, которая и позволяет, как сказал президент, общественному движению действовать.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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