Дептранс рассказал, как москвичам продлить проездной после 14 июня
Проездные в Москве можно будет продлить после 14 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Дептранса.
Там сообщили, что продлить проездной можно, если в период с 30 марта по 14 июня было совершено не более 22 поездок.
Для этого после 14 июня нужно обратиться в кассу метро или киоск Мосгортранса.
Уточняется, что проездной будет продлен на число дней его действия, попавших на период режима повышенной готовности с 30 марта по 14 июня.
Проездные в Москве были заблокированы в связи с режимом самоизоляции, введенном из-за коронавируса.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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