Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 400 тысяч
Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в России составил 9 268. Из них 3784 случая (40,8%) зафиксировали у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб.
Таким образом, общее число обнаруженных заболевших в стране достигло 405 843. Больше всего случаев заболевания за 24 часа обнаружили в Москве — 2 595. На втором месте Подмосковье — 757, далее Санкт-Петербург — 369.
Также за минувшие сутки выздоровели еще 4 414 пациентов, скончались 138 человек. Всего с начала эпидемии в РФ выписали из больниц после выздоровления 171 883 человек. Суммарное число летальных случаев — 4 693.
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