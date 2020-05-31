Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 400 тысяч

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в России составил 9 268. Из них 3784 случая (40,8%) зафиксировали у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб.

Таким образом, общее число обнаруженных заболевших в стране достигло 405 843. Больше всего случаев заболевания за 24 часа обнаружили в Москве — 2 595. На втором месте Подмосковье — 757, далее Санкт-Петербург — 369.

Также за минувшие сутки выздоровели еще 4 414 пациентов, скончались 138 человек. Всего с начала эпидемии в РФ выписали из больниц после выздоровления 171 883 человек. Суммарное число летальных случаев — 4 693.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 80 тысяч человек

— Названы сроки появления лекарства от COVID-19 в российских больницах

— Коронавирус выявили более чем у 6 млн человек в мире